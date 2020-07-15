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سد النهضة.. مواصفاته ورحلته من الفكرة إلى التنفيذ

أكبر السدود في أفريقيا، والعاشر عالميا، شغل دول المنبع والمصب معا. فما إن أعلنت إثيوبيا عن إنشاء السد في أبريل/نيسان 2011 حتى بدأ يتحول إلى واقع ملموس.
15/7/2020
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