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تركيا.. ارتفاع كبير في مبيعات الوحدات العقارية نتيجة تخفيض الفائدة

زادت مبيعات العقار في تركيا بأكثر من الضعفين خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يأتي ذلك مع تخفيض الحكومة معدلات الفائدة على القروض العقارية للمواطنين.
15/7/2020
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