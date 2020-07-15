البث الحي
03:05

تاريخ حلوى الكاليسون الفرنسية

تعود أصول شهرة حلوى "الكاليسون" إلى فرنسا، وتحديدا في منتصف القرن الـ15، وذلك خلال وجبة للاحتفال بزفاف الملك ريني، وتتكون هذه الحلوى من مزيج اللوز وقشور البرتقال وثلج السكر الملكي.
15/7/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

أنصار من المعارضة الروسية يحتجون في موسكو على التعديلات الدستورية الأخيرة

(الجزيرة)
01:19

إيطاليا في زمن كورونا.. مدرسة في الهواء الطلق

01:27

طلاب عرب يحصلون على العلامات الكاملة في الثانوية العامة ببلاد المهجر

(الجزيرة)
01:41

الحصاد- السعودية تلغي تراخيص بي إن سبورتس

(الجزيرة)
20:10