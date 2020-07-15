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تاريخ حلوى الكاليسون الفرنسية

تعود أصول شهرة حلوى "الكاليسون" إلى فرنسا، وتحديدا في منتصف القرن الـ15، وذلك خلال وجبة للاحتفال بزفاف الملك ريني، وتتكون هذه الحلوى من مزيج اللوز وقشور البرتقال وثلج السكر الملكي.