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18:27
الحصاد- تونس.. أزمة تعديل الحكومة
بحث عثمان آي فرح في الملف الثاني من "الحصاد" أزمة تونس الجديدة، بعد مضي رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ في مساعي تعديل حكومته، رغم موقف حركة النهضة منها وإثارة شبهة تضارب المصالح ضده.
14/7/2020
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