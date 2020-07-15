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الحرب الليبية تتسبب في تدمير المشاريع الاقتصادية

قال رجل الأعمال الليبي محمود الشركسي إن الحرب تسببت في تدمير كل المشاريع، وللنهوض بالقطاع الاقتصادي من جديد توجب عليهم إعادة إعمار كل المشاريع انطلاقا من نقطة الصفر.
15/7/2020
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