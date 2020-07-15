49:37

الاتجاه المعاكس- لماذا عاد الاستعمار والوصاية إلى بلادنا؟

تساءلت حلقة (2020/7/14) من برنامج "الاتجاه المعاكس": ألا تذكرنا الثورات العربية الأخيرة بالثورة العربية الكبرى المزعومة عام 1916، وهل حسم الوضع لصالح الغزاة والمحتلين الجدد؟