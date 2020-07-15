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49:37
الاتجاه المعاكس- لماذا عاد الاستعمار والوصاية إلى بلادنا؟
تساءلت حلقة (2020/7/14) من برنامج "الاتجاه المعاكس": ألا تذكرنا الثورات العربية الأخيرة بالثورة العربية الكبرى المزعومة عام 1916، وهل حسم الوضع لصالح الغزاة والمحتلين الجدد؟
14/7/2020
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هل عاد الاستعمار والوصاية إلى بلادنا؟
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