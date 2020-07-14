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يعرف الليبيون من يكون وتعرفه واشنطن.. من يقوض اقتصاد ليبيا؟

من أجل السيطرة على الاقتصاد الليبي تكتسي الحقول النفطية أهمية خاصة، وقد حَرَص اللواء المتقاعد خيلفة حفتر على وضع يده على حقول النفط وموانئه متى تسنّى له ذلك.