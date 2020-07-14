البث الحي
03:59

موهوب عراقي ينجز أعماله بأصبع وحيد وعلى كرسي متحرك لمساعدة والدته

موهوب عراقي ينجز أعماله بأصبع وحيد وعلى كرسي متحرك لمساعدة والدته
14/7/2020
المزيد من التقارير الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

غضب سوداني من خداع شركة إماراتية لشباب سودانيين وإرسالهم للقتال إلى جانب حفتر بليبيا

(الجزيرة)
02:39

الأمم المتحدة: شخص من كل 9 أشخاص عانى من الجوع العام الماضي

(الجزيرة)
01:56

محكمة العدل الدولية تقر باختصاص "الإيكاو" بالنظر في القضية التي رفعتها قطر

(الجزيرة)
02:44

قطر تنتصر ورباعي الحصار ينهزم أمام القضاء الدولي

03:48