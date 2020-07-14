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03:59
موهوب عراقي ينجز أعماله بأصبع وحيد وعلى كرسي متحرك لمساعدة والدته
موهوب عراقي ينجز أعماله بأصبع وحيد وعلى كرسي متحرك لمساعدة والدته
14/7/2020
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