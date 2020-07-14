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50:22
للقصة بقية- مخطط ضم الأغوار
تناولت حلقة (2020/7/13) من برنامج "للقصة بقية" الخطة الإسرائيلية لضم الأغوار الفلسطينية وتفاصيلها، وبحثت في الموقف الأميركي من خطة الضم وتطابقها مع خطة السلام الأميركية.
13/7/2020
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