50:22

للقصة بقية- مخطط ضم الأغوار

تناولت حلقة (2020/7/13) من برنامج "للقصة بقية" الخطة الإسرائيلية لضم الأغوار الفلسطينية وتفاصيلها، وبحثت في الموقف الأميركي من خطة الضم وتطابقها مع خطة السلام الأميركية.