البث الحي
24:42

نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/7/13

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/13) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تصريحات الرئيس المصري بمنح كل مواطن يعيش في العشوائيات شقة، كما رصدت التفاعل العُماني الداعي للاستيراد المباسر للسلطنة.
13/7/2020
المزيد من حوارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

للقصة بقية- مخطط ضم الأغوار

(الجزيرة)
50:22

ما وراء الخبر- دلالات استهداف الحوثيين مجددا العمق السعودي

(الجزيرة)
27:08

لا بوادر اتفاق بمفاوضات الرياض بين الشرعية باليمن والمجلس الانتقالي

(الجزيرة)
02:59

ما وراء الخبر.. ما تداعيات قرار حفتر وقف إنتاج النفط الليبي؟

(الجزيرة)
27:30