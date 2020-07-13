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نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/7/13

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/13) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تصريحات الرئيس المصري بمنح كل مواطن يعيش في العشوائيات شقة، كما رصدت التفاعل العُماني الداعي للاستيراد المباسر للسلطنة.