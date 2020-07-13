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ما وراء الخبر- دلالات استهداف الحوثيين مجددا العمق السعودي

تساءلت حلقة الاثنين (2020/7/13) من برنامج "ما وراء الخبر" عن دلالات استهداف الحوثيين مجددا العمق السعودي، ومغزى حديثهم عن صواريخ بالستية لم يكشف عنها بعد؟