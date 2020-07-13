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شيتي وشركاؤه.. كيف هرب من الإمارات؟ ولصالح من يعمل؟

حصل برنامج "ما خفي أعظم" على تسريبات سرية لتفاصيل هروب رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي من الإمارات بما يفوق 7 مليارات دولار أميركي، فكيف هرب؟ ومن شركاؤه؟
12/7/2020
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