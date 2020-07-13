البث الحي
02:50

تعرف على الفارق بين الجوع الطبيعي والعاطفي

يُعد الشعور بالفراغ والألم والإحباط من أسباب ما يسمى الجوع العاطفي عند المراهق، والذي يدفعهم لالتهام الكثير من المأكولات الغنية بالسكر، مما يتسبب في سوء التغذية.
13/7/2020
المزيد من النشرات الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

الحصاد- ليبيا.. واشنطن تلوح بمعاقبة مقوضي الاقتصاد

(الجزيرة)
20:22

الحصاد..اليمن ومشاورات الرياض..لا تقدم ولا ضمانات

(الجزيرة)
25:29

الحصاد- أولويات الأمن القومي المصري في ضوء مناورات عسكرية شاملة

(الجزيرة)
24:23

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/7/12)

(الجزيرة)
24:47