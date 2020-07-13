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02:50
تعرف على الفارق بين الجوع الطبيعي والعاطفي
يُعد الشعور بالفراغ والألم والإحباط من أسباب ما يسمى الجوع العاطفي عند المراهق، والذي يدفعهم لالتهام الكثير من المأكولات الغنية بالسكر، مما يتسبب في سوء التغذية.
13/7/2020
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