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02:16
بعد أربعة أشهر من الحظر الكلي بسبب كورونا.. الحياة تعود إلى موريتانيا
فتحت السلطات الموريتانية الطرق بين الولايات والمدن ورفعت حظر التجوال، وبدأت الحياة تدب مجددا في الأسواق ومحطات السفر وأماكن الترفيه.
13/7/2020
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