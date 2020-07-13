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برعاية أفريقية.. اختتام مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان

تختتم اليوم المفاوضات بشأن سد النهضة بين إثيوبيا والسودان ومصر برعاية الاتحاد الأفريقي بعد أن حاولت الأخيرة تدويلها ورفعها لمجلس الأمن الدولي.
13/7/2020
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