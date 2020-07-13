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المرصد- تويتروصحف غربية حذفت حساباتهم.. شبكة صحفيين مزيفين تمجد الإمارات

تناولت حلقة (2020/7/13) من برنامج "المرصد" تعليق موقع تويتر وحذف صحف غربية مقالات الصحفيين المزيفين الذين يمجدون الإمارات ويهاجمون دولا بالمنطقة.