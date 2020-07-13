البث الحي
07:38

الشيخ الددو – أهمية المتون والتراث

الشيخ الددو – أهمية المتون والتراث
13/7/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

فؤاد حلاوة.. سادن تاريخ نابلس القديمة وأعرق مطاعمها

(الجزيرة)
01:32

العم بلح.. سوري تحدى الصمم وتعلم اللغات وتعامل مع السياح

(الجزيرة)
01:26

لارتباطه بدلالات عنصرية.. فريق ريد سكينز يوافق على تغيير اسمه وشعاره

(الجزيرة)
01:55

وفاة آلاف العاملين في القطاع الصحي.. منظمة العفو الدولية تتهم دولا بعدم حمايتهم من كورونا

(الجزيرة)
02:44