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إزاء تحديات سد النهضة والأزمة الليبية.. ماذا فعل السيسي؟

تبرز في مصر قضية نهر النيل -أي شريان الحياة لمصر والمصريين- عبر آلاف السنين، وهناك أيضا الأزمة الليبية، وفي قلبها صراع عسكري واقتصادي وسياسي وترتيبات تُعنى بها مصر.
12/7/2020
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