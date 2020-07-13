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إزاء تحديات سد النهضة والأزمة الليبية.. ماذا فعل السيسي؟

تبرز في مصر قضية نهر النيل -أي شريان الحياة لمصر والمصريين- عبر آلاف السنين، وهناك أيضا الأزمة الليبية، وفي قلبها صراع عسكري واقتصادي وسياسي وترتيبات تُعنى بها مصر.