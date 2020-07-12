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نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/7/12)

تابعت نشرة الثامنة (2020/7/12) امتلاء حسابات قنوات سعودية رسمية بأخبار عاجلة عن هروب قيادي في كتائب القسام إلى إسرائيل بعد أن كُشف أمره بالتعاون مع إسرائيل.
12/7/2020
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