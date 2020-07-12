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مناكفات دولية أوقفت شريان الحياة للملايين في شمال غربي سوريا

لا شاحنات دولية بعد اليوم. بعد انتهاء تفويض من الأمم المتحدة، بات على الهيئات الأممية الحصول على إذن من نظام دمشق قبل عبور الحدود إلى مناطق المعارضة.
11/7/2020
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