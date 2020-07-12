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01:37
مجلس الأمن يوافق على تمديد إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود مع تركيا
وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات إلى سوريا لمدة عام، على أن يتم إدخال المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
12/7/2020
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