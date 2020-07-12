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فرنسا.. أكثر من مليوني شخص سجلوا ضمن قوائم البطالة بسبب كورونا

أثرت جائحة كورونا على العاملين بالعقود المؤقتة في فرنسا، وطال التأثير أيضا العاملين المستقلين أو ما يعرف بـ"الفري لانسر"، حيث يدق ما يقارب مليوني شخص من هذه الشريحة ناقوس الخطر.