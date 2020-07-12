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ما خفي أعظم- تفاصيل هروب شيتي من الإمارات واسم شريكه الخفي

كشف برنامج "ما خفي أعظم" بتاريخ (2020/7/12) تفاصيل فضيحة هروب رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي من الإمارات بما يفوق 7 مليارات دولار أميركي، فكيف هرب؟ ومن شركاؤه؟