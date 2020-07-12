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النشرة الاقتصادية 2020/7/12

يستعد تحالف أوبك بلس لتخفيف تخفيضات إنتاج النفط، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن هذه الخطوة تأتي وسط مؤشرات على تعافي الطلب العالمي بعد عمليات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا.