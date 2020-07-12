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النشرة الاقتصادية 2020/7/12

يستعد تحالف أوبك بلس لتخفيف تخفيضات إنتاج النفط، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن هذه الخطوة تأتي وسط مؤشرات على تعافي الطلب العالمي بعد عمليات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا.
12/7/2020
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