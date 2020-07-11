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وزير الري السوداني: الخرطوم تدعم فكرة إنشاء سد النهضة

قال وزير الري السوداني إن بلاده تدعم فكرة إنشاء سد النهضة لأنه يتيح للسودان زيادة إنتاج الكهرباء، ويسهم في تنظيم المياه. وأكدت وزارة الري السودانية وجود تقدم في بعض القضايا الفنية بشأن السد.