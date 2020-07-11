search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
03:05
وزير الري السوداني: الخرطوم تدعم فكرة إنشاء سد النهضة
قال وزير الري السوداني إن بلاده تدعم فكرة إنشاء سد النهضة لأنه يتيح للسودان زيادة إنتاج الكهرباء، ويسهم في تنظيم المياه. وأكدت وزارة الري السودانية وجود تقدم في بعض القضايا الفنية بشأن السد.
11/7/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من البرامج
بزيادة وصلت إلى 34%.. شركة أرامكو السعودية تعلن زيادة أسعار البنزين
أسماك “القرش الحوت” النادرة تنتظم في أكبر تجمع لها في الساحل الشمالي لقطر
الحصاد- أزمة سد النهضة.. المفاوضات والسجال
الحصاد- بعد انتهاء تفويض المساعدات.. مصير مجهول ينتظر ملايين النازحين السوريين
الأكثر قراءة
لماذا حولتم آيا صوفيا إلى جامع؟ الرئيس التركي يستعرض تاريخ إسطنبول معتبرا الفاتح إمبراطورا رومانيا
السلطان ينتفض: ألعب لميلان بالمجان تقريبا وإبراهيموفيتش ليس لاعبا للدوري الأوروبي
بمناسبة مرور ربع قرن على مجزرة سربرنيتسا.. أردوغان يتعهد بملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة في البوسنة
أعلنت استمرار إغلاق الحقول والموانئ.. قوات حفتر تضع شروطا لاستئناف الصادرات النفطية
مقاطع حول هذه القصة
بزيادة وصلت إلى 34%.. شركة أرامكو السعودية تعلن زيادة أسعار البنزين
play
02:09
أسماك “القرش الحوت” النادرة تنتظم في أكبر تجمع لها في الساحل الشمالي لقطر
play
01:49
الحصاد- أزمة سد النهضة.. المفاوضات والسجال
play
31:27
الحصاد- بعد انتهاء تفويض المساعدات.. مصير مجهول ينتظر ملايين النازحين السوريين
play
21:24