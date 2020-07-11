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25:29
نشرتكم- بعد رفع سعر البنزين في السعودية.. لماذا تصدّر وسم الملك عبد الله؟
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (11/7/2020) الآراء المتباينة بين المغردين بشأن رفع أسعار البنزين في السعودية، فيما تصدّر وسم يحمل اسم الملك الراحل عبد الله قائمة الترند.
11/7/2020
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بعد رفع أسعار البنزين في السعودية.. لماذا تصدّر وسم الملك عبد الله؟
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