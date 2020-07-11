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من واشنطن- محمد سلطان وحازم الببلاوي وصندوق النقد.. تقاطع المصالح والمحاكم بين واشنطن والقاهرة
ناقشت حلقة (10/7/2020) من برنامج "من واشنطن" الآثار المتوقعة على الدعوى التي رفعها محمد سلطان على رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي.
10/7/2020
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محمد سلطان وحازم الببلاوي وصندوق النقد.. تقاطع المصالح والمحاكم بين واشنطن والقاهرة
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