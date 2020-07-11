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من جديد.. آيا صوفيا تعود مسجدا

حسم القضاء التركي الجدل داخليا منتصرا لرغبة كثير من الأتراك في إعادة متحف آيا صوفيا إلى سابق عهده كمسجد، لكن المسؤولين الأتراك سيخوضون جولة من الجدل السياسي مع العديد من دول العالم.