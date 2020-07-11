البث الحي
02:39

من جديد.. آيا صوفيا تعود مسجدا

حسم القضاء التركي الجدل داخليا منتصرا لرغبة كثير من الأتراك في إعادة متحف آيا صوفيا إلى سابق عهده كمسجد، لكن المسؤولين الأتراك سيخوضون جولة من الجدل السياسي مع العديد من دول العالم.
10/7/2020
المزيد من التقارير الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

ردود فعل دولية غاضبة على إعادة آيا صوفيا مسجدا

02:00

جاسوس في محيط المستشارة الألمانية

03:42

وفد من الأمم المتحدة يشرف على إدخال مساعدات إلى مناطق شمال غربي سوريا

01:13

بلهجة صارمة.. الخارجية الأميركية تتحدث عن وجوب إنهاء حصار قطر

02:40