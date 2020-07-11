23:11

المسافر- من المكسيك إلى فيتنام.. جولة خاصة في أجمل مدن العالم

قدم برنامج المسافر في حلقته ليوم السبت (2020/7/11) تجميعة خاصة لأجمل مدن العالم التي زارها من المكسيك إلى فيتنام.