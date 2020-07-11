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في اليوم العالمي للسكان.. النساء وآثار كوفيد-19

بمناسبة اليوم العالمي للسكان، كشف تقرير عن حالة السكان لعام 2020 تأثير جائحة كورونا ودورها في إجهاد الأنظمة الصحية عبر العالم، واعتبر التقرير النساء والفتيات من بين الأكثر عرضة لانتشار الفيروس وآثاره.
11/7/2020
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