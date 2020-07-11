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ردود فعل دولية غاضبة على إعادة آيا صوفيا مسجدا

أثار القرار التركي بعودة آيا صوفيا مسجدا ردود أفعال إقليمية ودولية واسعة، خصوصا في روسيا والاتحاد الأوروبي.