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ردود فعل دولية غاضبة على إعادة آيا صوفيا مسجدا

أثار القرار التركي بعودة آيا صوفيا مسجدا ردود أفعال إقليمية ودولية واسعة، خصوصا في روسيا والاتحاد الأوروبي.
10/7/2020
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