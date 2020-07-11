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دول الساحل الأفريقي تسعى لمحاربة المسلحين وضمان الأمن

تسعى دول الساحل الخمس -وهي تشاد والنيجر ومالي وموريتانيا وبوركينا فاسو- إلى زيادة قدرات قواتها لمحاربة الجماعات المسلحة في المنطقة، كما يدرس الاتحاد الأفريقي نشر قوة للمساعدة في محاربة المسلحين.
11/7/2020
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