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دول الساحل الأفريقي تسعى لمحاربة المسلحين وضمان الأمن

تسعى دول الساحل الخمس -وهي تشاد والنيجر ومالي وموريتانيا وبوركينا فاسو- إلى زيادة قدرات قواتها لمحاربة الجماعات المسلحة في المنطقة، كما يدرس الاتحاد الأفريقي نشر قوة للمساعدة في محاربة المسلحين.