03:42

جاسوس في محيط المستشارة الألمانية

هذا ما تبحث فيه الاستخبارات الداخلية الألمانية مسلّطة الضوء على إمكان وجود ذراع تجسس مصري في مربع المستشارة أنجيلا ميركل ببرلين، يعمل لصالح أحد أفرع أجهزة المخابرات المصرية.