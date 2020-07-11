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المسافر- من أذربيجان إلى إثيوبيا.. إليك أفضل المواقع الطبيعية في العالم

قدم برنامج "المسافر" في حلقته ليوم السبت (2020/7/4) تجميعا خاصا لأجمل المناظر الطبيعية في العالم التي زارها المسافر من أذربيجان إلى إثيوبيا.
11/7/2020
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