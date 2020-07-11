23:07

الحصاد- مصر وألمانيا.. التجسس على ميركل

ناقشت فدى باسيل في الملف الثاني من "الحصاد" علاقات مصر وألمانيا على ضوء التحقيق مع موظف في مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بشبهة التجسس منذ سنوات لصالح جهاز مخابرات مصري.