29:48

الحصاد- جهود تسوية الأزمة الخليجية

ناقشت إلسي أبي عاصي في الملف الأول من "الحصاد" ملف الأزمة الخليجية، بعد أن كشفت مصادر إعلامية عن عرقلة الإمارات اتفاقا لإنهاء حصار قطر بوساطة أميركية.