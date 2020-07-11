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الحصاد- جهود تسوية الأزمة الخليجية

ناقشت إلسي أبي عاصي في الملف الأول من "الحصاد" ملف الأزمة الخليجية، بعد أن كشفت مصادر إعلامية عن عرقلة الإمارات اتفاقا لإنهاء حصار قطر بوساطة أميركية.
10/7/2020
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