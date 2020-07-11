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احتجاجات في باماكو.. مقتل شخص وإصابة نحو 20 بجروح

أفادت مصادر للجزيرة بأن شخصا قتل وأصيب نحو 20 بجروح في باماكو عاصمة مالي، بعد إطلاق الشرطة النار على محتجين اقتحموا البرلمان. وذلك بعد إعلان أنصار ما يُعرفُ بحركة 5 يونيو/حزيران ما سموه عصيانا مدنيا.
11/7/2020
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