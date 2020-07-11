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إنتاج البطاطا في إقليم كردستان يفوق الطلب المحلي بـ3 أضعاف

وصل إنتاج البطاطا في إقليم كردستان العراق خلال العام الجاري إلى 350 ألف طن، وهو ما يفوق حاجة الإقليم بـ3 أضعاف، ولا يجد فائض الإنتاج طريقا لإرساله للمحافظات العراقية وكذلك دول الخليج.
11/7/2020
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