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نشرة الثامنة- نشرتكم (10/7/2020)

رصدت نشرتكم (10/7/2020) التفاعل الواسع الذي حصدته الأزمة الخليجية على المنصات بعد نقل شبكة فوكس نيوز الأميركية معلومات تتهم الإمارات بعرقلة اتفاق لرفع الحصار عن قطر.
10/7/2020
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