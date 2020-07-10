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24:05
نشرة الثامنة- نشرتكم (10/7/2020)
رصدت نشرتكم (10/7/2020) التفاعل الواسع الذي حصدته الأزمة الخليجية على المنصات بعد نقل شبكة فوكس نيوز الأميركية معلومات تتهم الإمارات بعرقلة اتفاق لرفع الحصار عن قطر.
10/7/2020
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