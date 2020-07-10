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الحكومة المغربية تحفز مواطنيها على السياحة الداخلية

في غياب السياح الأجانب، تسعى الحكومة المغربية إلى تحفيز المواطنين على السياحة الداخلية لتعويض الخسائر التي سببتها جائحة كورونا.
10/7/2020
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