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الحكومة المغربية تحفز مواطنيها على السياحة الداخلية

في غياب السياح الأجانب، تسعى الحكومة المغربية إلى تحفيز المواطنين على السياحة الداخلية لتعويض الخسائر التي سببتها جائحة كورونا.