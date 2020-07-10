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24:39
الحصاد- آفاق الأزمة الليبية في الفترة المقبلة
بحثت إلسي أبي عاصي في الملف الثاني من "الحصاد" آفاق الأزمة الليبية وما بعد تشكيل مجلس حقوق الإنسان لجنة لتقصي الحقائق بشأن القبور الجماعية في ترهونة.
9/7/2020
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