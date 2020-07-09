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23:49
نشرة الثامنة- نشرتكم (9/7/2020)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (9/7/2020) التفاعل مع مقابلة الناشطة السعودية سعاد الشمري مع قناة "كان" الإسرائيلية، حيث حظيت بترحيب وثناء من نشطاء في إسرائيل، وأعاد حساب "إسرائيل بالعربية" نشرها.
9/7/2020
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