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ميس فضايل.. طفلة فلسطينية تتحدى الاحتلال بعد أسر والديها

مع أن عمرها لا يتجاوز 13 عاما، فإن الفلسطينية ميس فضايل ترفض مغادرة منزلها في رام الله، بعد أن بقيت فيه وحيدة عقب اعتقال الاحتلال والديها.

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