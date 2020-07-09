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في ظل إجراءات مشددة بسبب كورونا.. 130 ألف طالب تونسي يؤدون امتحانات الثانوية العامة

فتحت قاعات الامتحانات أمام نحو 130 ألف طالب تونسي لأداء امتحانات الثانوية العامة، ولكن ضمن شروط وإجراءات مشدددة بسبب فيروس كورونا.