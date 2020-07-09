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سيناريوهات- التاريخ الاستعماري الفرنسي بالجزائر.. مسار تسوية ملف الذاكرة الشائك

تساءلت حلقة الخميس (2020/7/9) من برنامج "سيناريوهات" عن إمكانية انخراط باريس في مسار تسوية ملف الذاكرة الشائك والتخلص من إرثها الاستعماري في الجزائر.
9/7/2020
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