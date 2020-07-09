49:23

بلا حدود- مع سيف الدين عبد الفتاح

استضافت حلقة (2020/7/8) من برنامج "بلا حدود" سيف الدين عبد التفاح مستشار رئيس الجمهورية المصري الأسبق للحديث عن أزمة سد النهضة، والتدخل المصري في ليبيا، ورؤيته بشأن الوضع الاقتصادي في مصر.