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بكسر التاء – نساء البوسنة في ذكرى الإبادة

خلدت حلقة "بكسر التاء" بتاريخ 2020/7/8 ذكرى الإبادة في البوسنة، وروت ضيفات الحلقة -من ناشطات حقوقيات وصحفيات عشن خلال فترة الحرب في البوسنة- شهاداتهن على الحرب، وأصعب ما واجهنه خلالها. كما سلطت الحلقة
9/7/2020
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