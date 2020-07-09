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بكسر التاء – نساء البوسنة في ذكرى الإبادة

خلدت حلقة "بكسر التاء" بتاريخ 2020/7/8 ذكرى الإبادة في البوسنة، وروت ضيفات الحلقة -من ناشطات حقوقيات وصحفيات عشن خلال فترة الحرب في البوسنة- شهاداتهن على الحرب، وأصعب ما واجهنه خلالها. كما سلطت الحلقة