30:12

الحصاد- سوريا والمساعدات.. إجهاض قرار دولي

تسأل حسن جمول في الملف الأول من "الحصاد" عن تداعيات إجهاض روسيا والصين مشروع قرار دولي لتمديد العمل بآلية إدخال مساعدات إلى سوريا، فمن يدفع الثمن؟ وما هي البدائل؟