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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/8)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/8) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الحملة المصرية ضد التحرش، كما رصدت السخرية في المنصات السعودية من حديث الحكومة عن زيادة نسب التوظيف وتراجع البطالة.