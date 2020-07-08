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24:07

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/8)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/8) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الحملة المصرية ضد التحرش، كما رصدت السخرية في المنصات السعودية من حديث الحكومة عن زيادة نسب التوظيف وتراجع البطالة.
8/7/2020
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