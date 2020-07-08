search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
24:07
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/8)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/8) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الحملة المصرية ضد التحرش، كما رصدت السخرية في المنصات السعودية من حديث الحكومة عن زيادة نسب التوظيف وتراجع البطالة.
8/7/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حوارية
سيف الدين عبد الفتاح: السيسي خان مصر ويجب محاكمته لتقصيره بملف سد النهضة
بلا حدود- مع سيف الدين عبد الفتاح
ليبيا.. صراع محلي أم حرب خفية بين قوى دولية؟
روسيا دعمته وضمنت حفتر.. لكن هذه شروط انقرة والوفاق لوقف إطلاق النار
الأكثر قراءة
شاهد.. 5 أرقام قياسية يصعب تحطيمها في كرة القدم
أسامة الجويلي.. ماذا تعرف عن عدو حفتر وصانع انتصارات الوفاق؟
قد تكون أذكى مما تعتقد.. 11 صفة إذا امتلكتها فأنت شخص عبقري
علماء يدقون ناقوس الخطر ومنظمة الصحة تقرّ باحتمال انتشار كورونا جوا
مقاطع حول هذه القصة
بلا حدود- مع سيف الدين عبد الفتاح
play
49:23
ليبيا.. صراع محلي أم حرب خفية بين قوى دولية؟
play
03:02
ما وراء الخبر.. روسيا تطلب وقف إطلاق النار وأنقرة والوفاق تضعان الشروط
play
26:52
مغتربون- قصة ريان عبد الله خبير تصميم الشعارات
play
24:56