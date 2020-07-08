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ليبيا.. صراع محلي أم حرب خفية بين قوى دولية؟

بات الحديث على المكشوف بأن ما يجري في ليبيا ليس صراعا محليا، وإنما هو صراع بين قوى وإرادات دولية على أرضها، ومن هنا جاءت دعوة الأمم المتحدة لوقف كل التصعيد في الصراع بليبيا، ووقف كل أشكال التدخل الخا
8/7/2020
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